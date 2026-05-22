Как ветеран СВО нашел свой путь в управленческой системе Подмосковья

За три года службы на передовой Алексей Потапенок прошел путь от рядового бойца до лейтенанта и заместителя командира батальона. Сегодня ветеран СВО продолжает служить обществу уже на гражданке — в администрации Орехово-Зуевского городского округа — после участия в программе «Герои Подмосковья», рассказывает REGIONS.

Осенью 2022 года Алексей добровольно отправился в зону специальной военной операции. По его словам, именно там понятие ответственности приобрело настоящий смысл: цена любой ошибки измерялась человеческими жизнями. В условиях постоянной опасности бойцы, разные по характеру и судьбе, становились одним целым, объединенным главным принципом — «не оставлять своих».

Службу Алексей проходил в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского. За время участия в боевых действиях он вырос от рядового до заместителя командира батальона — начальник штаба. На его плечах лежали решения, от которых зависели жизни сотен военнослужащих. За мужество и героизм Алексей был награжден Георгиевским крестом IV степени, медалями «За отвагу» России и ДНР, а также знаками отличия участника СВО и Добровольческого корпуса.

Первую награду — медаль «За отвагу» ДНР — он получил за участие в боях на Авдеевском направлении, в районе населенного пункта Спартак. При этом сам Алексей подчеркивает: любая награда — заслуга всего подразделения и боевых товарищей.

Родом Алексей Потапенок из Свердловской области. По образованию он юрист и более 20 лет работал в прокуратуре, следственных органах и системе местного самоуправления. Во время службы он узнал о программе «Герои Подмосковья», которая стала продолжением президентского проекта «Время героев», и успешно прошел конкурсный отбор.

После завершения контракта Алексей начал обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Стажировку он проходил в Орехово-Зуевском округе под руководством главы муниципалитета Руслана Заголовацкого. По словам ветерана, программа помогла ему глубже понять работу органов власти и научиться решать реальные проблемы жителей.

Темой выпускного проекта Алексей выбрал сложный и актуальный вопрос: внедрение автоматического управления транспортными потоками на примере незавершенного строительства трассы А-108.

Сегодня Алексей работает в территориальном управлении округа, занимаясь вопросами, которые напрямую волнуют людей. Кроме того, он участвует в общественной деятельности и встречается с молодежью, рассказывая о службе и ответственности.