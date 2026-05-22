В Подмосковье стартовал конкурсный отбор на получение именных стипендий для студентов педагогических специальностей

В 2026/27 учебном году у будущих педагогов появится шанс получить одну из престижных именных стипендий. Минпросвещения России запустило конкурсный отбор для студентов педагогических специальностей, который призван поощрить талантливую молодежь и укрепить престиж учительской профессии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Стипендии носят имена выдающихся деятелей, чьи идеи и труды во многом определили развитие отечественной педагогики: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского и Н.М. Карамзина.

Участвовать в конкурсе могут студенты педагогических направлений, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в учебе и профессиональной деятельности за последний год — с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года. Комиссия будет учитывать не только академические успехи, но и исследовательские проекты, публикации, участие в конференциях и олимпиадах, а также вклад в просветительские и общественные инициативы, связанные с образованием.

По итогам конкурса будут выбраны по 10 студентов на каждую из 5 стипендий. Победители получат ежемесячную выплату в размере 15 тыс. руб. на протяжении всего учебного года.

Крайний срок подачи заявок — 1 июля 2026 года в 15:00. Все детали процедуры, включая перечень необходимых документов и критерии оценки, размещены на специализированном ресурсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.