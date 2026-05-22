Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» в Волоколамском округе нашли и вывели из леса заблудившуюся женщину

21 мая работники 203‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно завершили поисковую операцию. Они нашли и вывели из леса 45‐летнюю женщину, которая заблудилась во время сбора грибов в Волоколамском муниципальном округе.

История началась утром того же дня. Женщина приехала на дачу из Москвы и вышла на станции «133 километр». Вместо того чтобы сразу направиться к своему дачному участку, она решила пройтись по лесу рядом с СНТ «Северо‐Запад» в поисках грибов. Несколько часов спустя любительница «тихой охоты» осознала, что потеряла ориентир и не может найти дорогу обратно.

К счастью, телефон у женщины был заряжен — она оперативно связалась со спасателями через единую диспетчерскую службу. Получив вызов, команда во главе со старшим смены Вячеславом Куровым незамедлительно выехала на место.

Прибыв в предполагаемый район поиска, спасатели приступили к тщательному прочесыванию лесной территории. Ключевым ориентиром стал шум железной дороги: женщина сообщила, что слышит его неподалеку. Это позволило спасателям точно определить направление поисков.

Операция длилась около 2 часов. Женщину удалось обнаружить и безопасно вывести из леса. Медицинская помощь ей не потребовалась — физическое состояние оставалось стабильным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел Дмитровский техникум, где действует уникальный медико-спасательный кластер.