Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков оценил дорогие райдера российских звезд
РИАН: певец Жуков назвал дорогие райдера российских артистов «понтами»
Фото: [соцсети]
Певец Сергей Жуков, бессменный лидер группы «Руки Вверх!», который знает о гастрольной жизни не понаслышке, высказался о звездных капризах. Музыкант назвал дорогие райдеры некоторых артистов не иначе как «понтами».
В интервью РИА Новости артист отметил, что в райдере должно быть минимум: только технические требования, без которых невозможно провести концерт, и самые базовые бытовые условия. Все остальное, считает он, — от лукавого.
«Молодые артисты, которые только-только зашли на эстраду, очень любят такие райдеры, им хочется в этом "повариться", — отметил Жуков.
Отдельно лидер «Руки Вверх!» высказался о еде. Певец уверен, что требовать огромное количество изысканных блюд перед выступлением бессмысленно, так как многим артистам тяжело выступать на полный желудок.
Ранее Сергей Жуков рассказал о выступлении группы «Руки Вверх!» в Башкирии в лихие 90-е.