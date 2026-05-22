Губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства в Коломне

«Любой исторический город в каждом регионе всегда по-особенному готовится и преображается к своим юбилеям. И Коломна — не исключение. У нас большая программа: это и благоустройство, и все, что касается создания удобств для жителей и туристов — мост, парк, гостиницы, рестораны и, конечно, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится — мы продолжим обустройство и дальше», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в исторические города региона стараются привлекать как можно больше туристов. В таких населенных пунктах отмечается рост посещаемости, и поэтому важно создавать новые пространства.

«И, конечно, особую роль здесь играют экскурсоводы — они у нас очень профессиональные, преданные делу люди, большие патриоты своего города и нашей страны», - добавил Воробьев.

В Коломне активно благоустраивают сквер «Блюдечко». В 2024 году этот проект одержал победу на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Здесь появятся навигационные стенды, арт-объекты, информационные экспозиции, теневые беседки, качели, павильоны, освещение и видеонаблюдение. Открыть сквер планируется летом.

«В этом проекте мы постарались подчеркнуть историческую идентичность места. Там, где когда-то стояла кремлевская стена, появится ее символическая имитация — «след», вдоль которого установят скамейки с навигацией по истории укреплений. Еще одной уникальной деталью станет тактильная карта Коломенского Кремля с подогревом, чтобы дети могли изучать башни и стены даже зимой», - рассказал руководитель авторского коллектива проекта Петр Гордеев.

По его словам, работы выполнены уже на 80%. Полностью завершить их планируется в течение июня.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 7/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 8/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 9/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 10/11 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 11/11

Также в Коломне полностью отреставрируют Коломенский кремль XVI века. В 2026 году начнут восстанавливать «Пятницкие ворота», а в 2027-м — крепостные стены и башни. Кроме того, благоустроят сквер на улице Левшина, территорию мемориала «Жертвам радиационных катастроф», общественное пространство на улице Гагарина, Советскую площадь, аллею им. В.П. Макеева, парк на бульваре 800-летия Коломны, скверы на Окском проспекте и «Детский городок», пешеходный маршрут по историческим улицам Кремля. Отдельное внимание уделят набережной Дмитрия Донского в районе Колычево. Здесь создадут многофункциональный парк, который органично впишется в природный ландшафт с красивыми видами на реку Оку и историческое Девичье поле.

В рамках рабочей поездки губернатор обсудил с предприниматели инвестпроекты, которые реализуются в Коломне и направлены на развитие туристической инфраструктуры. В их числе — строительство гостиничного комплекса на центральной площади на 200 номеров. Сейчас завершается строительство первой очереди. Ввести ее планируется в конце года. Также это апарт-отель, который создадут на месте реконструируемого здания. Здесьзавершаются фасадные работы, скоро начнутся внутренние отделочные.

В Подмосковье предприниматели могут получить историческое здание по цене 1 рубль за 1 кв. м. Главное требование — восстановить памятник архитектуры в установленные сроки. В Коломне таким образом восстановить музейно-ресторанный комплекс и бутик-отель. Инвестиции в каждый — не менее 100 млн рублей.

«Мы приступаем к реализации проекта по реставрации усадьбы Гаврюхиных. Здание было взято в аренду по цене 1 рубль за 1 кв. м. Оформление документов заняло всего около двух месяцев. Сейчас мы занимаемся разработкой проектной документации для реставрации. В обновленном здании разместится бутик-отель на 10–12 номеров, кондитерская и музейная лавка», — рассказал ресторатор Артем Плешков.

Также обсудили развитие транспортной сферы. К юбилею Коломны планируется капитально отремонтировать 17 дорог. В центре города изменят схему движения, чтобы историческая часть стала удобнее для пешеходов. Движение на улице Октябрьской Революции станет односторонним в сторону Рязани, а Красногвардейская примет встречный поток в сторону Москвы. Также введут односторонний режим на нескольких прилегающих улицах. На улице Октябрьской Революции тротуары станут шире.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Центральной площади в Одинцово.