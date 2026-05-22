Омбудсмен Подмосковья дала рекомендации по покупке путевки в турагентстве

Ирина Фаевская рассказала, на что обратить внимание при покупке путевки

Официально

Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская дала рекомендации по покупке путевки у туроператора и рассказала, на что следует обратить внимание.

По ее словам, важно проверить, внесены ли сведения о туроператоре в единый федеральный реестр. Эта информация доступна на сайте Минэкономразвития России.

При покупке должен быть заключен договор. Существенные условия договора закреплены законодательно. В их числе: наименование, контакты и реестровый номер туроператора; размер финансового обеспечения ответственности туроператора; сведения о туристе; общая цена туристского продукта в рублях; информация о потребительских свойствах туристского продукта; права, обязанности и ответственность сторон; условия изменения и расторжения договора и другие.

Услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также не должны причинять ущерб материальным и духовным ценностям общества и безопасности государства.

Более подробные рекомендации при покупке туристского продукта представлены на сайте Управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

