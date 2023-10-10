МВФ отметил незначительное влияние санкций на экспорт российской нефти

Несмотря на рестрикции Запада, нефть из РФ торгуется на мировом рынке на уровне, превышающем установленный потолок.

Стоимость нефть из России превышает 60 долларов за баррель, при этом экспорт углеводородов продолжает быть стабильным.Об этом говорится в докладе, подготовленном специалистами Международного валютного фонда.

«Западные санкции на экспорт российской нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными», - указано в этом документе.

Отрывки из доклада процитировали РИА Новости. В нем же отмечено, что данные рестрикции привели к тому, что у западного флота танкеров обнаружились конкуренты. Появилось большое количество судов, которые также перевозят нефть по всему миру. А российскому правительству при этом удалось создать собственную систему страхования этих судов.