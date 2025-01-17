МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогнозы по росту российской экономики, повысив ожидания на 2024 год до 3,8%, сообщило РИА Новости. В 2025 году ожидается рост на уровне 1,4%, а в 2026 году прогноз останется на уровне 1,2%.

Отмечается, что основными факторами улучшения прогноза стали увеличение частного потребления и быстрый рост заработных плат населения, а также поддержка экономики со стороны сильных корпоративных инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал рост экономики в России на 4% в 2024 году, в то время как Министерство экономического развития ожидает 3,9%. Банк России, в свою очередь, допускает рост в пределах 3,5-4% в следующем году.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает увеличение уровня валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 2,5%, а Банк России предполагает рост в диапазоне от 0,5% до 1,5%.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская экономика находится в хорошем состоянии и в 2025 году может показать рост в 2-2,5%.