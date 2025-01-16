Российской экономике предрекли рост в 2,5% в текущем году

Российская экономика находится в хорошем состоянии, она в 2025 году может показать рост в 2-2,5%. Так считает Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций. Его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению эксперта, экономика РФ дала рост в 4% по итогам прошедшего года. В то же время уровень роста европейской экономики вчетверо ниже. Ожидаемые потери Евросоюза от потери доступа к дешевому российскому газу находятся в районе триллиона евро. На этом фоне показатели РФ при давлении на ее экономику со стороны Запада смотрятся очень неплохо. Дмитриев добавил, что для роста экономики в текущем году станут ключевыми действия Центробанка.

«Может, рост замедлится до 2-2,5%, но действия ЦБ - один из основных факторов», — указал он.

Глава РФПИ подчеркнул, что на Западе многие не учитывают рекордно низкую безработицу в России. В то же время дефицит рабочих рук становится новым вызовом российской экономике.

Ранее эксперт Чупшева заявила, что на данный момент РФ не хватает порядка 1,5 млн рабочих для того, чтобы закрыть все свободные вакансии. Уже к 2030 году данный дефицит возрастет до 2 млн. Она считает, что ситуацию можно переломить с помощью комплексного подхода к проблеме.