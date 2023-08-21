«Мы давно впереди»: российские производители гитар обещают превзойти Gibson и Fender

На фоне санкций и осложнений в поставках музыкальных инструментов в Россию отечественные производители гитар рассказали, способны ли они заменить лидеров рынка. По их словам, предоставить альтернативу для домашнего использования, концертов и звукозаписи — не проблема.

Егор Крундышев, генеральный директор Inspector Russian Guitars (первый в РФ серийный производитель электрогитар. — Прим. ред.), уверен, что качество отечественных инструментов не уступает качеству зарубежных аналогов при сравнимом бюджете. Более того, по некоторым параметрам российские мастера даже превосходят конкурентов, хотя и сталкиваются с трудностями.

«В вопросах кастомизации, поддержки и всевозможных сопутствующих опций мы для нашего рынка давно впереди. Сложнее всего заменить именитые бренды в головах массового потребителя», — отметил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Создавать бюджетные модели на замену китайским тоже возможно, но из-за условий розничных сетей возможности отечественных производителей сильно сужаются. Им приходится выбирать между отказом от сегмента и убытками, продолжил собеседник. Крупные магазины должны перестроить схему работы и лояльнее относиться к российским мастерам.

«Пока этого не произойдет, массовый сверхбюджетный сегмент не может быть интересен даже относительно крупным производителям вроде нас, что уж говорить о небольших ателье и мастерских, производящих до 100 инструментов в год», — пояснил представитель компании.

Того же мнения о замене зарубежных инструментов придерживаются сотрудники мастерской Shamray Guitars. Хотя мастера занимаются индивидуальными заказами, а не серийным выпуском, они тоже не видят трудностей в импортозамещении.

«При изготовлении гитар, сходных по конструкции и комплектации с Gibson и Fender, качество у нас будет не хуже, а цена немного ниже», — уверили мастера.

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