Новая музыкальная школа появится в подмосковном Королеве

Отмечается, что трехэтажное здание площадью две с половиной тысячи квадратных метров, рассчитанное на 600 учеников, планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Концепция интерьерных решений музыкальной школы предусматривает оформление стен в бежевых оттенках в сочетании с контрастным сливовым цветом, а напольное покрытие в теплом натуральном оттенке светлого дерева из износостойкой керамической плитки.

Основой дизайн-кода станет музыкальная азбука, определяющая настроение интерьера и наполняющая его ритмом и гармонией. Воздушный рисунок из нот, выполненный с помощью лазерного нанесения на триплекс (закаленное стекло), будет украшать лестницу, а также перегородки между вестибюлем и рекреацией, межэтажные двери.

При этом сам архитектурный облик здания будущей детской музыкальной школы выполнен в стиле минимализм, в светлых оттенках, представляя собой лаконичный параллелепипед. Вертикальная структура фасадной сетки ламелей ассоциируется со струнами музыкального инструмента.