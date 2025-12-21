«Мы не умеем отдыхать?» Геннадий Онищенко усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

Сокращение рабочих дней может поставить граждан перед неожиданной дилеммой — вопросом организации собственного свободного времени.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, ключевой проблемой может стать неготовность общества к увеличению периода отдыха.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — отметил академик.

Параллельно с этим Онищенко указал на серьезные экономические риски подобной реформы. Он допустил возможность перехода на укороченную рабочую неделю лишь при условии масштабной технологической модернизации, которая позволит не снижать «темпы во всех отраслях нашей экономики».

