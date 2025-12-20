«На Чукотке прибавка самая ощутимая». Жители каких регионов России получат самые высокие пенсии?

Согласно расчетам РИА Новости , в 2026 году наибольший абсолютный прирост страховых пенсий по старости ожидает жителей Чукотского автономного округа. Размер ежемесячной выплаты здесь увеличится в среднем на 3,2 тысячи рублей.

Вслед за Чукоткой в тройке лидеров окажутся Ненецкий автономный округ (прибавка 2,9 тысячи рублей) и Магаданская область, где пенсии вырастут на 2,8 тысячи рублей.

Также значительный рост ожидается в Камчатском крае (около 2,8 тысячи рублей), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (по 2,7 тысячи рублей). В первую десятку регионов с максимальной прибавкой войдут Республика Саха (Якутия), Мурманская и Сахалинская области (по 2,5 тысячи рублей), а также Республика Коми, где выплаты увеличатся на 2,4 тысячи рублей.

Данный перерасчет будет осуществлен в связи с плановой индексацией, которая с января 2026 года составит 7,6%. Эта цифра закреплена в утвержденном федеральном бюджете Социального фонда России. Рост выплат в северных и дальневосточных регионах традиционно оказывается выше из-за действующих региональных коэффициентов, увеличивающих расчётный размер пенсии.

Ранее сообщалось о том, что пенсионеры получат первые повышенные выплаты в конце декабря.