Без предупреждения и за сутки: жители Оренбурга возмущены скачком цен до 42 руб. на бывшем 51-м маршруте

Проезд в общественном транспорте Оренбурга продолжает расти в цене. На этот раз, как выяснили местные жители, подорожание затронуло один из самых востребованных маршрутов. Стоимость билета выросла сразу на шесть рублей, причем случилось это практически без предварительного оповещения пассажиров, сообщил 56orb.ru.

По информации издания, речь идет о маршруте №63Н, который ранее был известен местным жителям под номером 51-й. Теперь проезд здесь обходится пассажирам в 42 руб. — на шесть руб. дороже. Фотографию с объявлением о новой цене очевидцы оперативно выложили в социальных сетях.

По данным издания, указанный маршрут считается одним из самых ходовых в городе. Он связывает две важные точки — так называемый Мертвый город и железнодорожный вокзал. Ежедневно им пользуются десятки, если не сотни пассажиров.

По информации издания, возмущение оренбуржцев вызывает не только сам факт повышения, но и то, как оно происходит. Жители недоумевают, почему перевозчики не сообщают о планах заранее, а просто ставят людей перед свершившимся фактом.

В комментариях к посту пользователи вспоминают, что похожая история уже случалась. На маршруте №55Н цена за проезд взлетела буквально за сутки — с 39 до 42 руб., и никаких предварительных анонсов, по словам пассажиров, тоже не было. Оренбуржцы требуют от перевозчиков прозрачности и предсказуемости, а власти, по их мнению, должны контролировать ситуацию с ценообразованием на социально значимых направлениях.

Ранее сообщалось, что на Камчатке снизили цены на проезд в автобусе 104к после жалоб жителей.