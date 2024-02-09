На каникулы: в ЦБ раскрыли, сколько жителей Москвы и Подмосковья получили отсрочки по кредитам

Почти три тысячи жителей Москвы и области взяли ипотечные каникулы с марта 2022 года по декабрь 2023 года. Опцией кредитных каникул воспользовались почти 23 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО, поступившем в нашу редакцию.

Отмечается, что в Московском регионе банки пересмотрели условия больше чем по 339 тыс. кредитов на сумму свыше 256 млрд рублей.

«По собственным программам банков реструктурировали 313,5 тыс. договоров на 227,6 млрд рублей, а в рамках закона о кредитных каникулах — 22,9 тыс. договоров на 16 млрд рублей. Ипотечных каникул предоставили по 2,8 тыс. кредитов на 13 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе ЦБ корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чаще за помощью банков обращались жители столицы: на них пришлось 215,9 тыс. реструктуризаций на общую сумму 179,5 млрд рублей. В Московской области прошли 123 тыс. реструктуризаций объемом 76,9 млрд рублей.

«Не менее активно возможностями реструктуризации в Московском регионе пользовались представители малого и среднего бизнеса. За время действия программы кредитных каникул в Москве и Московской области было удовлетворено почти 17 тыс. запросов на сумму 581,8 млрд рублей. Кредитные каникулы по собственным программам банков предоставлены по 7,5 тыс. кредитов на сумму более 404,6 млрд рублей, а в рамках закона о кредитных каникулах — по 9,6 тыс. займам на сумму 177,2 млрд рублей», — добавили в ЦБ.

Подать заявку на кредитные каникулы могут те заемщики, чье финансовое положение серьезно ухудшилось, а доход упал более чем на 30%. Такая мера вступила в силу с марта 2022 года.