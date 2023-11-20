На крупном предприятии в Воскресенске создадут новые рабочие места

На рынке труда в Воскресенке скоро появится около 50 новых рабочих мест. Все благодаря расширению производственных мощностей компании «НПО АСТА». Предприятие увеличивает штат за счет мер федеральной и региональной поддержки.

По словам учредителя компании Евгения Синдова, «НПО АСТА» получила два гранта на общую сумму 400 миллионов рублей от НИОКРа. Деньги направят на производство новых видов продукции. Кроме того, еще 60 миллионов было получено от Фонда развития промышленности в качестве льготного кредита.

«Это оказало серьезную поддержку, и мы благодаря этому смогли высвободить собственные средства и разработали целый ряд продукции. Также мы взяли в аренду дополнительные площади для расширения производства, запустили целый ряд новых станков. Это позволит создать нам порядка 50 новых рабочих мест», – рассказал Синодов.

Отметим, что компания НПО АСТА функционирует на территории городского округа Воскресенск с 2019 года. Здесь производят регулирующие клапаны и специальную трубопроводную арматуру для теплоснабжения, пароконденсатных систем, водоснабжения, пожаротушения и т.д.