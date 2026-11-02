НЛО могут скрываться под водой? Отставной адмирал назвал океан идеальным местом для тайной базы

Отставной адмирал ВМС США Тим Галлодет предположил, что неизвестные аппараты могут скрываться в практически неизученных глубинах океана, пишет Daily Mail. Его слова совпали с заявлением исследователя НЛО Скотта Уоринга, который считает, что нашел у берегов Канады вход в «подводную базу пришельцев». Доказательств такой версии при этом нет.

Галлодет, ранее работавший в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, отметил, что человечество подробно изучило лишь небольшую часть океана. По его мнению, именно поэтому глубоководные районы могли бы оставаться удобным местом для незаметного перемещения неизвестных объектов.

Он также рассказал о видеозаписях, на которых, по его утверждению, объекты перемещаются под водой и затем выходят к поверхности без заметных волн или других следов. Независимого подтверждения необычных характеристик этих объектов источник не приводит.

Уоринг тем временем обратил внимание на крупное отверстие под водой возле Нунавута в Канаде. Он заявил, что оно имеет ширину более 900 метров и может быть входом в некую подводную базу, однако эта интерпретация основана только на его предположении.

Похожие заявления ранее делал бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш, утверждавший, что властям известно о крупных подводных объектах неизвестного происхождения.

Однако американские власти по-прежнему заявляют, что убедительных физических доказательств существования внеземных аппаратов или баз обнаружено не было. Поэтому рассказы о подводной базе остаются неподтвержденной гипотезой.