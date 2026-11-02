Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Super: Харламов признался, что после рождения дочери лишился нормальных ночей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

45-летний резидент Comedy Club Гарик Харламов откровенно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после рождения дочери, сообщает Super.

Шоумен в разговоре с телеведущим Герой Иващенко признался, что больше не может нормально спать.

«У меня нет ночей, честно. У Алисы Игоревны достаточно высокий тембр — ее слышно через любые стены», — рассказал Харламов.

Напомним, вторая дочь Гарика родилась 10 сентября 2026 года в клинике Московской области. Для супруги Харламова, 33-летней актрисы Катерины Ковальчук, это первый ребенок. У комика также есть 12-летняя дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус.

Несмотря на хронический недосып и проблемы со спиной, Харламов активно участвует в уходе за малышкой. Он признался, что меняет подгузники и укачивает дочь. По словам шоумена, дочка мгновенно засыпает у него на руках.

Ранее Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой.

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