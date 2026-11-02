«Небо шевелится от дронов»: военкор узнал о суровых буднях жителей Донецка

Военкор Георгий Кубатьян рассказал KP.RU , как сегодня живет Донецк: днем здесь строят идеальные дороги, а ночью небо «шевелится» от дронов. О своей временной квартире, быте без воды и света и настроениях людей он написал в репортаже.

Жизнь в столице региона сопряжена с ежедневными лишениями. Из-за повреждений инфраструктуры главная ценность — вода — подается строго по графику, всего на пару часов раз в три дня. Из-за неработающих лифтов людям приходится вручную поднимать 5-литровые бутыли на верхние этажи. Электроснабжение подается веерно: дончане подстраиваются под график и заряжают гаджеты, стирают или пылесосят прямо посреди ночи, когда неожиданно дают свет.

Особенно тяжело приходится жителям прифронтовых районов — Киевского и Петровского. В прилегающей к аэропорту Путиловке ночное небо буквально кишит дронами, а постоянные прилеты разрушают коммуникации и дома. При этом в городе продолжаются восстановительные работы: строители латают фасады, укладывают асфальт и обновляют транспортный парк. Однако изношенная советская система ЖКХ не выдерживает нагрузок — при подаче воды трухлявые трубы рвутся, затапливая подвалы и улицы.

Главной проблемой местное население считает не только бытовые трудности, но и дефицит оперативной информации и обратной связи с коммунальными службами. В условиях разрухи горожанам приходится рассчитывать на взаимовыручку и собственную стойкость. Несмотря на 12 лет жизни в условиях конфликта и постоянную опасность, дончане сохраняют удивительную человечность, продолжают работать, помогать соседям и верить в скорое возвращение к мирной жизни.