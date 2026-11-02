Margo обиделась на Шепелева за кулисами «Трех островов»

NEWS.ru: Margo рассказала о конфликте Шепелева за кулисами шоу «Три острова»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя российская певица Маргарита Овсянникова, более известная как Margo, осталась недовольна поведением 43-летнего телеведущего Дмитрия Шепелева за кулисами нового телепроекта «Три острова». Об этом певица рассказала NEWS.ru на пресс-завтраке телеканала СТС.

По словам артистки, у Шепелева произошел конфликт, и ей не понравилось, как он общался.

«Был конфликт у Шепелева за кулисами. Мне не понравилось, как он общался, плюс — он надо мной подшутил, поддержав своего друга Владимира Маркони. Я всем все всегда в глаза говорю», — рассказала она.

Сам Дмитрий накануне высказался об участии в шоу. Он признался, что ему понравилось, что у участников забирали телефоны и ограничивали связь с внешним миром. Самым сложным испытанием Шепелев назвал музыкальное творчество Margo.

«Ничего тяжелее не было. Я только забыл „Кукуреку“, зачем вы напомнили, Господи!», — сказал он.

Ранее сообщалось, что певица Margo кардинально сменила имидж.

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