Шантаж украинского лидера Владимира Зеленского в отношении президента США Дональда Трампа стал большой стратегической ошибкой. Об этом в соцсети заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так политик прокомментировал требование Зеленского к США предоставить ракеты для Patriot. Мема отметил: Вашингтон поставил бы Украине средства противовоздушной обороны, будь они доступны. То есть проблема не в нежелании помогать, а в физическом отсутствии ресурсов. И требование, построенное на давлении, лишь усугубляет ситуацию.

Кроме того, Мема добавил: война с Ираном серьезно влияет на поддержку Украины. А Зеленский пока не понял, насколько сложной станет ситуация для страны из-за этого конфликта. Военные ресурсы США распыляются, и Украина рискует оказаться на втором плане.

Стало известно, что Зеленский выставляет требования даже Трампу.