Мема: шантаж Трампа стал для Зеленского большой стратегической ошибкой

Мема назвал шантаж Трампа стратегической ошибкой Зеленского

Политика

Шантаж украинского лидера Владимира Зеленского в отношении президента США Дональда Трампа стал большой стратегической ошибкой. Об этом в соцсети заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так политик прокомментировал требование Зеленского к США предоставить ракеты для Patriot. Мема отметил: Вашингтон поставил бы Украине средства противовоздушной обороны, будь они доступны. То есть проблема не в нежелании помогать, а в физическом отсутствии ресурсов. И требование, построенное на давлении, лишь усугубляет ситуацию.

Кроме того, Мема добавил: война с Ираном серьезно влияет на поддержку Украины. А Зеленский пока не понял, насколько сложной станет ситуация для страны из-за этого конфликта. Военные ресурсы США распыляются, и Украина рискует оказаться на втором плане.

Стало известно, что Зеленский выставляет требования даже Трампу.

Актуально

Читайте также

«Киев нас предал»: что жители Алешек рассказали об эвакуации

Помощь Киеву от союзников вне ЕС рухнет в пять раз

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности сдать территории

Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире

Переговоры по Украине: стало известно, почему технические темы уступают место принципиальным

Переговоры по Украине: стало известно, почему технические темы уступают место принципиальным

Лакомый кусок: эксперт раскрыл, почему ЕС хочет иметь доступ к Арктике

Лакомый кусок: эксперт раскрыл, почему ЕС хочет иметь доступ к Арктике

Скандал на G20: фотосессию отменили из-за отказа сниматься с Лавровым

Российский Т-80БВМ превратился в ассасина для точных ударов

Карасин: Зеленский понимает, что проиграет выборы

Хакеры устроили разморозку Европе: холодильники в магазинах включили на 50 градусов

Канада первой из неевропейских стран вошла в программу ЕС по ремилитаризации

The Federalist: Зеленский расшатывает оборону Украины отказом от выборов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное