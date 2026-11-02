«Это никому неинтересно»: Тарасов жестко ответил Костенко на жалобы о здоровье

В телепроекте «Ставка на любовь» вновь разгорелся спор между 39-летним бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым и его 32-летней женой Анастасией Костенко, передает ТВ Mail.

Костенко пожаловалась на тяжелые физические нагрузки и напомнила о проблемах со здоровьем: у нее искривление позвоночника и повреждение коленного хряща. Тарасов ответил резко. Он сказал, что эти жалобы не имеют значения, и призвал жену соблюдать правила проекта.

«Ты молодец. Что ты хочешь сейчас сказать? Это никого не волнует здесь, никому неинтересно. Ты приехала, значит принимай правила игры. Мы здесь какую позицию выбрали? Честную и открытую, по нашему принципу. Все!», — сказала спортсмен.

После выхода выпуска зрители вспомнили и другие резкие обращения в адрес Анастасии. В одном из них футболист произнес: «Пока не беременная, может сразу получить леща!». Эти слова вызвали волну негативных отзывов. Часть зрителей заподозрила Тарасова в домашнем насилии. Сам он позже объяснил, что это была шутка, которую неправильно поняли.

Тарасов и Анастасия поженились в 2018 году. У них четверо детей. До брака с Костенко Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой. Их союз длился с 2012 по 2016 годы и завершился шумным расставанием.

Ранее Анастасия Костенко вступилась за Дмитрия Тарасова после выхода шоу «Ставка на любовь».