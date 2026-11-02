Призраки изменились за 30 лет: почему в рассказах очевидцев умершие родственники сменились безликими тенями

Daily Mail: исследователь выявил новый вид призрака среди 2000 свидетельств

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Фото: [Медиасток.рф]

Исследователь паранормальных явлений и историк Эм Джей Уэйленд проанализировал более 2000 рассказов людей, которые утверждали, что лично сталкивались с призраками, пишет Daily Mail. По его данным, за последние 30 лет характер таких историй заметно изменился: вместо светящихся фигур и умерших родственников люди все чаще описывают темные безликие силуэты.

Уэйленд сравнил около тысячи историй, опубликованных на старых интернет-форумах с 1994 по 2012 год, с тысячей рассказов, появившихся в Сети в 2024–2026 годах.

В 1990-х большинство описанных фигур напоминали обычных людей, а белые, светящиеся или полупрозрачные «призраки» составляли около четверти таких наблюдений. В 91 случае очевидцы даже считали, что видели умершего родственника или близкого.

В современных рассказах картина изменилась. Около половины людей, описывавших какую-либо фигуру, говорили именно о темном силуэте без лица и заметных деталей. В старых историях таких случаев было около 29%.

Одно из возможных объяснений — сонный паралич, при котором человек может видеть пугающие фигуры рядом с собой. Однако более половины современных рассказов, по словам Уэйленда, относятся к ситуациям, когда люди считали себя полностью бодрствующими.

Сам исследователь полагает, что меняются не «призраки», а ожидания людей. На описание необъяснимого опыта могут влиять фильмы, интернет-истории и популярный образ так называемых «теневых людей». Анализ при этом не подтверждает существование сверхъестественных существ и основан только на рассказах очевидцев.

иностранная пресса

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