Бумажные трубочки оказались не такими экологичными: исследование обнаружило неожиданный минус

Fox News: бумажные трубочки оказались вреднее для экологии, чем пластиковые

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Бумажные трубочки могут быть не настолько экологичной заменой пластиковым, как принято считать, пишет Fox News со ссылкой на исследование, проведенное по заказу южнокорейского Министерства климата, энергетики и окружающей среды. Ученые сравнили влияние разных видов одноразовых трубочек на природу и здоровье человека — от производства до утилизации.

В анализ вошли бумажные, обычные пластиковые, биоразлагаемые и трубочки из биополиэтилена. Исследователи учитывали 16 показателей, включая загрязнение воздуха, образование отходов и последствия производства.

По одному из показателей, связанному с потенциальным вредом для здоровья от загрязнений, бумажные трубочки получили оценку примерно в 6,3 раза хуже обычных пластиковых.

Однако речь не идет о том, что пить через бумажную трубочку в несколько раз опаснее или что она напрямую повышает риск рака. Исследование оценивало общий вред от загрязнений, возникающих при производстве и утилизации.

Обычные пластиковые трубочки показали лучшие результаты в 10 из 16 категорий, хотя ни один материал не оказался лучшим по всем параметрам.

Авторы предлагают не заменять один одноразовый материал другим, а сокращать само использование трубочек — например, выдавать их только по просьбе покупателей.

Отдельно ученые подчеркивают, что работа не изучала, выделяют ли трубочки химические вещества непосредственно в напитки и как это может влиять на здоровье человека.

иностранная пресса

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