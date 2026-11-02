Всего 30 минут в сауне — и иммунные клетки уже реагируют: что показал эксперимент

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Обычный получасовой сеанс в сауне может быстро и временно изменить работу иммунной системы, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Temperature. В небольшом эксперименте после сауны у участников заметно выросло количество белых кровяных клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями.

В исследовании участвовал 51 мужчина и женщина среднего возраста. Они провели около 30 минут в традиционной финской сауне при температуре примерно 73°C, сходив в холодный душ в середине сеанса.

Сразу после сауны в крови стало больше нескольких видов защитных клеток. В частности, увеличилось число клеток, которые первыми реагируют на инфекцию, а также тех, что участвуют в формировании иммунной памяти.

Однако эффект оказался кратковременным. Уже через 30 минут после выхода из сауны большинство показателей почти вернулось к исходным значениям.

Исследователи предполагают, что жара временно «выводит» часть иммунных клеток из тканей в кровь, чтобы они активнее циркулировали по организму. Похожая реакция наблюдается и после физической нагрузки.

При этом говорить о доказанном укреплении иммунитета пока рано. Ученые не проверяли, снижает ли сауна риск инфекций, и наблюдали за участниками только короткое время.

Кроме того, сильная жара подходит не всем и может быть опасна. Поэтому результаты показывают лишь кратковременную реакцию организма, а не подтвержденную защиту от болезней.

иностранная пресса

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