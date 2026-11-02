Благодаря вмешательству 98 военной прокуратуры были восстановлены права бойца СВО

После вмешательства 98 военной прокуратуры были восстановлены права участника специальной военной операции, который не мог получить удостоверение ветерана боевых действий.

В связи с тем, что военнослужащий долгое время не признавался ветераном боевых действий, он не мог получить положенные ему меры социальной поддержки.

В дело вмешался военный прокурор. В результате командование воинской части рассмотрело внесенное им представление и оформило военнослужащему удостоверение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.