Китайские ученые назвали продукты для мужской фертильности

Frontiers in Nutrition: ученые назвали продукты для мужской фертильности

Здоровье

Употребление орехов может улучшать качество спермы, тогда как частое употребление переработанного мяса связано с ухудшением некоторых показателей мужского репродуктивного здоровья. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Китайские ученые из Цзянсийского университета традиционной китайской медицины проанализировали 35 научных публикаций, представляющих 30 отдельных исследований. Они изучили, как различные источники белка — мясо, рыба и орехи — связаны с качеством спермы и мужской фертильностью. Выяснилось: более высокое потребление переработанного мяса, например колбас и сосисок, связано с ухудшением некоторых характеристик сперматозоидов. При этом для обычного непереработанного мяса такой закономерности не обнаружили.

Также ученые отметили: мужчины, которые ежедневно употребляли 75 г грецких орехов в течение 12 недель или 60 г смеси орехов на протяжении 14 недель, продемонстрировали улучшение подвижности, жизнеспособности и формы сперматозоидов. Кроме того, в одном наблюдательном исследовании замена двух еженедельных порций переработанного красного мяса двумя порциями рыбы была связана с увеличением общего количества сперматозоидов нормальной формы на 60%.

Авторы считают: выбор источников белка может играть роль в поддержании мужского репродуктивного здоровья.

Ранее стало известно, как горсть миндаля в день влияет здоровье.

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