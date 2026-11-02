Диетолог Это объяснила, почему после обеда клонит в сон

Врач Это назвала причину сонливости после приема пищи

Здоровье

Сонливость после обеда возникает из-за расхода энергии на переваривание еды, а не из-за конкретных продуктов. Об этом сообщает Terra со ссылкой на диетолога Татьяну Это.

По словам специалиста, популярный миф о том, что сонливость после обеда связана с употреблением продуктов, богатых углеводами, не имеет под собой оснований. Поэтому не стоит отказываться от макарон, картофеля и риса. Важно учитывать размер порции, ее состав, качество сна прошлой ночью и режим дня.

Это объяснила: обычно после еды клонит в сон из-за того, что организм расходует много энергии на переваривание. Особенно часто это происходит после обильных и тяжелых приемов пищи. Сонливость может быть случайной и не всегда представляет проблему. Но если она становится чрезмерной или нарушает повседневную жизнь, стоит обратить внимание. В этом случае важно не ограничиваться диетой, а разобраться в причинах.

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