С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

Эксперт Якубович: из-за повышения МРОТ можно лишиться ряда пособий

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Правительство внесло в Госдуму законопроект: с 1 января 2027 года МРОТ составит ₽28 935. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru объяснил, почему повышение минимальной зарплаты может незаметно лишить семьи единого пособия.

Новый МРОТ на 6,8%, или примерно на ₽1842, больше нынешних ₽27 093. Тем же законопроектом на 2027–2029 годы приостанавливается правило, по которому МРОТ считали от медианной зарплаты: теперь его определяют исходя из прогноза роста средней зарплаты.

Для человека на минимальной зарплате это прибавка. Но в российской системе МРОТ — не только нижняя граница зарплаты, но и индикатор права на соцподдержку. Самый наглядный пример — единое пособие на детей.

Как это работает:

  • С 2026 года каждый трудоспособный взрослый в семье должен заработать за расчетный период не меньше 8 МРОТ, раньше хватало четырех.
  • Берется МРОТ, действующий на день обращения за пособием.
  • Сейчас порог — ₽216 744 за год, с января 2027 года он автоматически вырастет до ₽231 480.
  • Заработок семьи за прошлый год от этого не увеличится: человек зарабатывал при одном МРОТ, а проверять его будут по другому.

Кто в зоне риска:

  • самозанятые с нерегулярными заказами;
  • сезонные работники;
  • мамы, вышедшие из декрета на неполную ставку;
  • те, кто работал часть года, а потом искал новое место.

Если такой человек в 2026 году заработал, допустим, ₽220 тыс., сегодня он проходит по порогу. Подаст документы в январе 2027-го — уже нет.

Якубович подчеркнул, что не против роста МРОТ и самого правила 8 МРОТ: логика понятна — государство хочет поддерживать тех, кто работает, а не тех, кто прячет доходы. Уважительные причины, когда порог снижается, тоже есть: уход за маленьким ребенком, очная учеба, служба в армии, статус безработного. Но получается, что одна мера тихо ужесточает другую, и никто этого специально не решал — просто так сложились формулы. Эксперт сравнил это с ловушкой, о которой говорил, разбирая бедность многодетных: доход почти не изменился, правила формально прежние, а помощь пропала.

Что можно сделать:

  • считать порог для пособий по МРОТ того года, за который учитывается доход, а не года обращения — это честнее;
  • ввести мягкий переход: если семья недотягивает до порога на 5–10%, сохранять пособие в уменьшенном размере, а не обрывать полностью;
  • предупреждать людей заранее: Соцфонд видит доходы и может в декабре отправить уведомление на Госуслуги о том, что с января дохода может не хватить.

Эксперт отметил и более широкий вопрос: рост МРОТ — правильное дело, но если зарплата на бумаге растет, а люди выпадают из поддержки, бедность не уменьшается. Она просто меняет форму и уходит из статистики.

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