Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Находку сделали в поселении Рязановское. По данным СК, на теле есть признаки насильственной смерти. Предварительно установлено, что мужчина пропал без вести в конце октября на юге Москвы. Следствие также располагает информацией, что телесные повреждения ему мог нанести знакомый.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства смерти.

Ранее в Дагестане нашли тело пропавшей таксистки. По данным Telegram-канала 112, 34-летняя женщина пропала 30 октября: она уехала из дома в Махачкале на своем «Фольксвагене Поло» и не вернулась. Тело обнаружили в горах. По предварительной информации, с женщиной расправился бывший муж и его знакомый. В соцсетях пишут, что на встречу Динару пригласила жена знакомого — когда она прибыла на место, мужчины напали на нее, нанесли смертельные травмы и закопали тело, пишет Газета.ру.