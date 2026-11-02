Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

СК: пропавшего в Москве мужчину нашли мертвым в пакете, под подозрением друг

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В частном доме в Новой Москве обнаружили тело мужчины в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Находку сделали в поселении Рязановское. По данным СК, на теле есть признаки насильственной смерти. Предварительно установлено, что мужчина пропал без вести в конце октября на юге Москвы. Следствие также располагает информацией, что телесные повреждения ему мог нанести знакомый.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства смерти.

Ранее в Дагестане нашли тело пропавшей таксистки. По данным Telegram-канала 112, 34-летняя женщина пропала 30 октября: она уехала из дома в Махачкале на своем «Фольксвагене Поло» и не вернулась. Тело обнаружили в горах. По предварительной информации, с женщиной расправился бывший муж и его знакомый. В соцсетях пишут, что на встречу Динару пригласила жена знакомого — когда она прибыла на место, мужчины напали на нее, нанесли смертельные травмы и закопали тело, пишет Газета.ру.

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