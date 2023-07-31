Монтаж пролета надземного перехода завершился на Лобненском шоссе, рассказали в подмосковном Минтрансе. Работы велись ночью, чтобы не ограничивать движение автомобилей.

Длина объекта превышает сорок семь метров, масса – шестьдесят две тонны. Благодаря вводу конструкции пешеходам будет комфортнее передвигаться. Объект доступен для маломобильных жителей.

До конца этого года также планируется возвести надземный пешеходный переход в районе 2-го Северного проезда.

Работы ведутся в рамках реконструкции Лобненского шоссе. Ее полное завершение запланировано на конец этого года.