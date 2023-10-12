На подмосковном машзаводе возводят новый объект

Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение. Размер инвестиций составит более 280 миллионов рублей. На складе будут также хранить продукцию предприятия — тормозные системы автотранспорта. При этом дополнительно создадут десять рабочих мест.

Машиностроительный завод «Тонар» — единственный в России производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъемности и шарнирно-сочлененных самосвалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.