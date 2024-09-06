На подмосковном предприятии разработали 3D-принтер для печати изделий из тугоплавких металлов

Ученые «Росатома» в Подольске на площадке Научно-исследовательского института Научно-производственного объединения «ЛУЧ» разработали опытный образец 3D-принтера для печати изделий из тугоплавких металлов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Установка предназначена для аддитивного производства изделий сложной формы из порошков тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена, ниобия и других) и их композиций, например, узлов турбоагрегатов. При этом это одна из первых установок в стране, которая позволит быстро и качественно изготавливать сложные металлические изделия для промышленности.

Полученные по технологии селективного электронно-лучевого плавления порошка (СЭЛП) изделия обладают высокими физико-механическими характеристиками материала, не уступают по качеству продукции, получаемой классическими методами (переплав с последующей механической обработкой).

Также технологии позволяют достаточно быстро производить нестандартные изделия для различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что позволит обеспечить технологическую независимость предприятий атомной и других отраслей.

Разработанный в АО «НИИ НПО „ЛУЧ“ опытный образец 3D-принтера является одной из первых в стране установок для аддитивного производства изделий из тугоплавких металлов. Критические узлы установки обладают высокой степенью локализации и на 90% состоят из отечественных комплектующих. На следующем этапе реализации проекта специалисты института разработают нормативные документы для дальнейшего запуска серийного производства.