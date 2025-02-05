На российском рынке кофе и чая появился новый лидер

В 2024 году на рынке горячих напитков произошла смена лидера среди брендов, предлагаемых в магазинах. К таким выводам пришла исследовательская компания «Нильсен», передает РБК. Специалисты анализировали объем продаж всех марок напитков, включая чай и кофе (как молотый, так и растворимый).

Первую строчку по продажам занял бренд Monarch, производимый российским подразделением нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE), увеличив свои позиции на пять пунктов по сравнению с 2023 годом.

На втором месте расположился Nescafe от швейцарской компании Nestle, который в прошлом году был на первом месте, как уточнили в компании «Нильсен».

В пятерке лидеров также находятся чай Greenfield, кофе Jardin от российской группы компаний «Орими» и MacCoffee от сингапурской компании Food Empire Holdings.

Объем продаж кофе Monarch в натуральном выражении за 2024 год возрос в 3,5 раза, в отличие от Nescafe, где наблюдается снижение почти на 7%. РБК подтвердили в розничной сети «Магнит», что Monarch стал лидером как по денежным, так и натуральным показателям, а Nescafe занимает второе место.

Аналитики также отметили, что рост продаж нового лидера может быть связан с эффектом низкой базы после изменения названия бренда Jacobs в 2023 году.

Рейтинг составлен на основании национального ретейл-аудита с анализом данных 180 розничных сетей за 2024 год в сравнении с 2023. При этом не учитывались собственные марки магазинов.

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