На саммите «Россия – Африка» обсудят создание логистических коридоров для поставок зерна

На саммите «Россия – Африка» будут обсуждаться вопросы поставок продовольствия и других видов товаров, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Дипломат считает перспективной идею создания логистических коридоров и зерновых хабов для экспорта российской продукции в Африку.

В первую очередь, речь идет о поставках зерна и удобрений, поскольку Россия имеет большие возможности для экспорта этой продукции.

Создание таких логистических коридоров будет нацелено на долгосрочное сотрудничество, отметил Озеров.

Россия вышла из черноморской зерновой инициативы, поскольку российская часть соглашения не была реализована. Украинское же зерно, экспортируемое по этой сделке, практически не доходило до беднейших стран Африки.