На тепличном комплексе в Воскресенске внедрили пилотный проект по повышению производительности труда

Каждый год сотрудники комплекса собирают 44 тысячи тонн свежих овощей. Ожидается, что в скором времени эти показатели будут увеличены. В частности, в салатном отделении был запущен проект федерального уровня по повышению производительности труда. Подводить итоги можно будет после завершения трех этапов его внедрения. Главный агроном Светлана Шишкина рассказала, что первый тур пройдет успешно.

«Площадь отделения — 2,2 гектара и так как культура для нас новая, оборудование тоже новое мы здесь внедряем новый пилотный проект на федеральном уровне по повышению производительности труда. Прошли первый этап уже очень неплохо, с достойными результатами. Впереди еще два. Мы уже сделали отчет по первом этапу и наградили сотрудников, которые активно себя проявили в рабочем процессе. У людей есть энтузиазм, желание пройти этот проект достойно», — рассказала главный агроном Светлана Шишкина.

Светлана Шишкина рассказала о главном предназначении данного проекта — исключить ненужные действия в производственном процессе.

«Этот проект дает нам возможность уйти от слабых мест, организовать рабочие места каждого овощевода. Одним словом — распределить людей таким образом, чтобы не было лишних и не нужных движений. Если ранее до начала проекта мы делали 17-20 тысяч штук салата в день, то сейчас у нас уже объем достиг тридцати тысяч. Рабочий процесс структурировали, люди стали больше собирать и соответственно стали получать больше заработной платы», — отметила агроном Шишкина.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда» АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Общая площадь тепличного комплекса составляет 61 гектар. В штат входит около тысячи сотрудников. Линию по производству листового салата запустили в 2023 году. В настоящее время суточный объем продукции сортов «Фриллис» и «Афицион» составляет порядка 30 тысяч штук.