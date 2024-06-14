На территории подмосковных ОЭЗ завершили реализацию проектов с объемом инвестиций 12 млрд рублей

Три компании-резидента подмосковных особых экономических зон получили разрешения на ввод своих объектов с начала этого года общим объемом инвестиций двенадцать миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что три компании-резидента уже получили необходимые разрешительные документы для ввода своих объектов в эксплуатацию. На предприятиях, когда они выйдут на полную мощность, будет создано почти семьсот сорок рабочих мест для жителей региона.

Так, в ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «Флекс Филмс Рус» ввела в эксплуатацию производство по выпуску неориентированной полипропиленовой пленки (CPP), которая используется в пищевой сфере. Также разрешение на ввод получила компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира», которая на территории ОЭЗ «Кашира» реализовала проект строительства малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа.

Всего с начала этого года в подмосковные ОЭЗ было привлечено восемь новых резидентов. Реализация этих проектов позволит создать более 400 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в проекты новых резидентов оценивается в 5,6 млрд рублей.