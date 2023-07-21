На территории у Технолицея в Истре уложили асфальт

На территории вокруг Технолицея имени В. И. Долгих в Истре уложили асфальт, передает областной Минтранс. Так, были заасфальтированы дорога, тротуары и пешеходная зона.

Работы ведутся на участке от улицы Ленина в Павловской Слободе до здания образовательного учреждения. Они завершатся до начала учебного года.

Также продолжаются работы на участке дороги от улицы Ленина до кольцевой развязки у лицея и создаются парковочные пространства

Протяженность новой дороги с двумя полосами превысит 3,3 километра. Будут построены кольцевые развязки на примыкании к улице Ленина и возле лицея.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход строительства лицея. Он напомнил, что учреждение будет открыто досрочно.