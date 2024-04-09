На цементном заводе в Воскресенске досрочно запустили цементную мельницу

Мельница 101 на воскресенском заводе ЦЕМЕНТУМ была на реконструкции, ее планировалось запустить только в мае 2024 года. Однако команда предприятия смогла опередить график и ввести механизм в эксплуатацию уже сейчас.

Сам цементный завод в г.о. Воскресенск был запущен в июне 2023 года после комплексной модернизации. Теперь его оснастили реконструированной мельницей, которую проверили в работе и запустили раньше срока. При первом запуске удалось произвести 5000 тонн цемента. В настоящее время проверяют качество конечного продукта.

Благодаря модернизации и ремонту мельницы завод в Воскресенске нарастит мощности: вместо 900 000 тонн предприятие сможет выдавать до 1 400 000 тонн высококачественной продукции в год.

«Я благодарю команду завода, профессионализм и ответственность которой позволили нам реализовать проект с опережением графика. К началу строительного сезона завод серьезно нарастил производственную мощность и готов обеспечить строительный комплекс Москвы и Московской области качественными материалами для реализации ключевых национальных проектов нашей страны», — отметила директор Воскресенского производственного кластера ЦЕМЕНТУМ Ольга Будкина.

На реконструкции мельницы обновление завода не закончилось. В рамках проекта на предприятии теперь установлены новые конвейерные ленты и возведено новое здание дозаторного блока. Инвестиции в проект составили 165 миллионов рублей.