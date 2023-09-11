На Украине отменили налоговые льготы для бизнеса

На Украине решили отказаться от налоговых льгот для бизнеса из-за роста военных расходов.

Как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, на поддержку льготной системы налогообложения попросту нет денег.

Он отметил, что налоговых поступлений не хватает, чтобы покрыть расходы на войну, которые продолжают расти.

На прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, а все остальные области финансируются за счет дотаций и займов от западных партнеров.

Также он признал, что ситуация с бюджетом на будущий год остается неопределенной. Очевидно, что военные расходы будут заложены в нем не ниже, чем в текущем году ($43,3 млрд).