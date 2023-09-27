На Украине решили повысить тарифы на газ и электричество по рекомендации США

Украинское правительство готово повысить тарифы на газ и электроэнергию для жителей, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Инициатива исходит от США, которые добиваются либерализации украинского топливного рынка. По мнению Джо Байдена, такие реформы будут способствовать инвестициям в Украину со стороны американских и европейских компаний.

Энергетическим компаниям будет разрешено повышать тарифы, а гражданам, у которых платежка за коммуналку превысит 15% от дохода, будут полагаться субсидии. Жолнович надеется, что предусмотренных в следующем году на эти цели 50 млрд гривен ($1,3 млрд) будет достаточно.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидают тяжелую зиму из-за проблем с отоплением и энергоснабжением в городах.