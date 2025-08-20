На Wildberries появились квартиры от группы «Самолет»

На маркетплейсе Wildberries теперь представлены квартиры от группы «Самолет». Выбрать подходящее жилье можно из 14 тыс. вариантов в 14 субъектах РФ, рассказали в компании.

Так, «Самолет» стал первым партнером РВБ в категории «Новостройки», которая была запущена в тестовом режиме.

«Мы в «Самолет» ставим себе амбициозную цель быть брендом первого выбора в недвижимости — такая задача обязывает быть новатором и ежедневно улучшать как разнообразие и качество самих проектов, так и комфортность сделки», — заявила гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина.

Все параметры квартир в приложении маркетплейса оформлены в привычном для покупателей стиле. Это карточки товаров, в которых указаны данные о местоположении жилья, сроках его ввода, площади и числе комнат и т. д. Чтобы получить более подробную информацию, можно оформить запись на просмотр или задать интересующий вопрос прямо в приложении.