На Wildberries появились квартиры от группы «Самолет»

Квартиры от «Самолета» теперь доступны на Wildberries

Экономика

На маркетплейсе Wildberries теперь представлены квартиры от группы «Самолет». Выбрать подходящее жилье можно из 14 тыс. вариантов в 14 субъектах РФ, рассказали в компании.

Так, «Самолет» стал первым партнером РВБ в категории «Новостройки», которая была запущена в тестовом режиме.

«Мы в «Самолет» ставим себе амбициозную цель быть брендом первого выбора в недвижимости — такая задача обязывает быть новатором и ежедневно улучшать как разнообразие и качество самих проектов, так и комфортность сделки», — заявила гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина.

Все параметры квартир в приложении маркетплейса оформлены в привычном для покупателей стиле. Это карточки товаров, в которых указаны данные о местоположении жилья, сроках его ввода, площади и числе комнат и т. д. Чтобы получить более подробную информацию, можно оформить запись на просмотр или задать интересующий вопрос прямо в приложении.

Актуально