Западные банки обсуждают возможность возобновления торговых отношений с Россией после победы Дональда Трампа. В частности, речь идет о торговле рублем. Об этом со ссылкой на профильных менеджеров сообщает Financial Times.

Также на Западе надеются на отмену санкций против РФ.

В России уже не раз отмечали, что страна успешно справляется с санкционным давлением со стороны Запада. В Москве подчеркнули, что западные страны не хотят признать неэффективность антироссийских санкции.

Ранее сообщалось о том, что на Западе оценили идею Путина о платежной системе БРИКС.