На Западе оценили идею Путина о платежной системе БРИКС

Президент России Владимир Путин, выступающий за внедрение альтернативной «долларовой» платежной системы в рамках БРИКС, «ставит под сомнение существующий мировой финансовый порядок, в котором преобладают Соединенные Штаты», сообщил Financial Times (FT).

Издание напоминает, что российский лидер многократно обвинял Запад в «использовании доллара как инструмента давления», и в своем выступлении на саммите БРИКС подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию, «ослабляют доверие к этой валюте и уменьшают ее влияние».

FT отмечает, что одним из ключевых вопросов на саммите в Казани стало обсуждение создания новой системы обмена платежными сообщениями под названием BRICS Bridge, которая предлагается как независимая альтернатива SWIFT, чтобы избавиться от зависимости от «долларовой системы».

По информации издания, инициативу России восприняли всерьез высокопоставленные чиновники центральных банков Западных стран, которые участвовали в встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Они выразили обеспокоенность по поводу долгосрочного риска фрагментации мировой платежной системы на фоне геополитической напряженности.

Кроме России, FT сообщает, что создание альтернативных платежных платформ также поддерживают Китай и Иран, а такие страны, как Индия и Саудовская Аравия, начали опасаться возможного отключения от SWIFT, поэтому если такая система будет создана, эти государства ее поддержат.

Ранее сообщалось, что рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии. Стало известно, что удельный вес российской валюты превысил все валюты дружественных стран в указанном месяце на 0,6 процентов, и именно это и позволило стать основой для оплаты поставок.