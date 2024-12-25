На Западе столкнулись с резким падением спроса на алмазы

Одна из крупнейших в мире организаций, занимающихся драгоценными камнями, столкнулась с трудностями реализации алмазов. Группа компаний De Beers не может продать товар на $2 млрд. Такие данные появились у издания Financial Times.

Фирма De Beers накопила у себя алмазов на общую сумму в $2 млрд. Такие залежи у нее образовались из-за падения спроса во всем мире на подобную продукцию. Это касается в первую очередь необработанных алмазов.

«Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов», — так отозвался по этому поводу Эл Кук, генеральный директор De Beers.

Среди факторов, которые влияют на ситуацию, выделяют конкуренцию со стороны искусственно выращенных кристаллов. Вдобавок рынок до сих пор не оправился от последствий пандемии, во время которой резко упало число заключаемых браков, а значит и спроса на ювелирные украшения. Особенно заметна данная тенденция в Китае, который составляет изрядную часть мирового рынка.

В итоге фирме De Beers пришлось снизить на 20% добычу на принадлежащих ей рудниках и дополнительно уронить цены на товар.

Ранее сообщалось, что у берегов Португалии были обнаружены около 250 затонувших кораблей. На некоторых из них находятся значительные запасы серебра и золота, поскольку они относятся к эпохе освоения Нового Света.