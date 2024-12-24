У берегов Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами

Недалеко от берегов Португалии была сделана поразительная находка — археологи нашли около 250 затонувших кораблей, часть из которых содержит сокровища. Об этом сообщила португальская газета Observador со ссылкой на археолога Алешандри Монтейра.

Ученый ранее создал базу данных, в которую вошло около 8 620 кораблекрушений с XVI века. Он рассказал, что на одном из кораблей — испанском Nossa Senhora do Rosario, может находиться до 22 тонн золота и серебра. Судно затонуло в 1589 году.

Монтейру уже провел предварительные исследования этого затонувшего судна, подтвердив наличие значительных запасов дорогих металлов.

Как пишет газета, это открытие знаменует собой важное событие в изучении истории Португалии, многие века являвшейся одной из крупнейших колониальных держав. В результате распада португальской империи в XV-XVI веках возникли новые независимые государства, такие как Бразилия, Ангола и Мозамбик.

Ранее сообщалось, что в Якутии сделали историческое открытие, обнаружив мамонтенка возрастом 50 тыс. лет.