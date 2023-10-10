Несмотря на все санкции, рост ВВП у России может опередить динамику в Евросоюзе и Соединенных Штатах. Западные правительства явно недооценили ситуацию в РФ.

У издания The New York Times вышла статья, автор которой, Патрисия Коэн, указала на промах при введении рестрикций. По итогам этого года внутренний валовый продукт в России может вырасти на 2,5%. Это будет явно выше, чем у ЕС, а может даже выше, чем у США.

«Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», - написала экономический обозреватель.

Успехом Москвы стал очень быстрый разворот на Азию в своих поставка углеводородов. Вдобавок она стала очень рьяно вкладывать деньги в собственную экономику. За счет этого Россия добилась не только отличного снабжения своей армии оружием, но и снижения безработицы, а также роста зарплат.