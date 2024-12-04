Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в декабре

Центральный банк России не исключает повышения ключевой процентной ставки в декабре, однако окончательное решение еще не принято. Об этом рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

Она отметила возникновение нового фактора, способствующего инфляции, — валютного курса, а также продолжение высокой динамики цен. В то же время наблюдается замедление роста кредитования, включая корпоративные кредиты.

Набиуллина акцентировала внимание на том, что Центральный банк видит, как банки корректируют свои кредитные стратегии.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 4 и 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основное направление мероприятия — «Будущее капитала и капитал будущего». Программа форума включает наиболее важные вопросы, касающиеся глобальной экономики, финансового сектора и бизнес-отраслей.

Ранее Сбербанк предсказал скачок ключевой ставки до 23% в декабре.