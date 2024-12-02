В Сбербанке считают вероятным повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

Сбербанк предсказал скачок ключевой ставки до 23% в декабре. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление первого зампреда правления кредитной организации Кирилла Царева.

Рынок ожидает очередного повышения ключевой ставки Центробанка России. Сбербанк, один из крупнейших банков страны, спрогнозировал значительный рост ставки до 22-23% уже в декабре 2024 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подала надежду на снижение ключевой ставки в будущем году. По ее словам, это станет возможным при условии заметного замедления темпов инфляции.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов призвал россиян не зацикливаться на мысли о повышении ставки, утверждая, что излишнее внимание к чему-либо может способствовать реализации задуманного.