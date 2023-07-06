Набиуллина назвала причины падения курса рубля

При этом она назвала эффективной существующую финансовую политику государства и призвала «не строить теории заговора» по поводу изменения курса. Она заверила, что ослабление рубля не связано с желанием государства нарастить доходы бюджета.

«Плавающий курс – это благо, которое позволяет экономике РФ легче абсорбировать внешние шоки», – заявила Набиуллина.

Сегодня на Московской бирже курс евро превысил 101 рубль, а курс доллара перебрался за 93 рубля. Таких котировок не было с марта 2022 года.